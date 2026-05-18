「ゲンク兄弟」伊東純也＆横山歩夢、絶妙コンビネーションで決定機演出「連携良いね」「さすがのゴール嗅覚」ベルギーの日本人ホットラインにファン注目
【ベルギーリーグ】スタンダール・リエージュ 0−0 ゲンク（日本時間5月17日／モーリス・デュフラン）
ゲンクに所属する日本代表MF伊東純也とMF横山歩夢の日本人コンビが、ファンの間で注目を集めている。
スタッド・ランス時代にの伊東と中村敬斗が“ランス兄弟”と呼ばれていた流れもあり、伊東と横山のコンビを“ゲンク兄弟”と呼ぶ声も。この試合でも、2人が息の合った連携から決定機を作り出した。
ゲンクは日本時間5月17日、ベルギーリーグ・プレーオフ2第8節でスタンダール・リエージュと対戦。伊東は右ウイングとして先発出場し、後半43分までプレーした。
前半33分、MFノア・アデデジ・ステレンベルクの負傷交代によって、ピッチに送り込まれたのが横山だった。
横山は松本山雅FC、サガン鳥栖で存在感を放った23歳のドリブラー。2024年にイングランドのバーミンガム・シティへ移籍し、2025年2月からゲンクのリザーブチームへ期限付き移籍すると、その後トップチームへ昇格した。そこへ今季から伊東が加入し、日本人コンビが実現した形だ。
その2人は投入直後から存在感を放つ。
前半36分、左サイドでボールを受けた横山が細かなタッチから中へ切れ込む。鋭いカットインから右足を振り抜くと、強烈なシュートはGKの手を越えたものの、惜しくもポストを直撃。跳ね返りはゴール前へ流れ、ファーサイドに詰めていた伊東の前へ転がった。
絶好機だったが、伊東は体勢を整え切れず、うまく合わせることができない。ゴールライン目前で押し込めず、スタジアムからは大きなどよめきが起こった。
試合はそのままスコアレスのまま終盤を迎える。どちらが1点をとるのか、緊張感のある試合展開の中、日本人コンビが再び決定機を演出する。
後半40分、左のワイドに開いた横山がボールを受ける。相手DFと対峙しながら細かなタッチで中央へ運ぶと、右から中にポジションをとった伊東が足元へパスを要求。横山はその動きを見逃さず、絶妙なタイミングで横パスを送り込んだ。
ペナルティーエリア手前で受けた伊東は、右足でワントラップしてシュートコースを作る。そのまま右足を振り抜き、ゴール右隅を狙った低いシュートを放ったが、GKマシュー・エポロが素早く反応。好セーブで阻まれると、伊東はその場で頭を抱えた。
SNSでは、「ゲンク兄弟楽しい」「純也さんと歩夢くんの連携良いね！」「横山くん常に純也を見てるね」「おーん純也のシュート惜しかった」「いいシュートだったけど惜しかった」と、日本人コンビの連携に反応する声が続出。“ゲンク兄弟”の呼び名が定着するのも時間の問題かもしれない。
試合はそのまま0−0で終了。ゲンクは勝ち点1を積み上げ、プレーオフ2首位をキープしている。
（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）