イラン情勢に伴う石油関連商品の不安により日本全国でごみ袋の買い占めがはじまっているという。一部報道によると、市などが販売している指定ごみは石油由来のナフサを原料にしており「今後手に入らないかもしれない」といううわさが拡散。一部地域では買いだめや買い占めによる品薄状態になっているという。

これを受け、一部の市では指定のごみ袋ではなく、市販されている透明のごみ袋でも代用できるようにしたほか、本件を受けて石原宏高環境相が「必要以上の購入は控えていただきたい」と発言するなど異例の対策が行われている。

現にごみ袋の買い占め行為は、「街中に不法投棄が行われる」「ごみをためてしまう」など地域の環境問題にも直結する可能性があるとして各自治体が頭を悩ませているようだ。

またみ袋不足が報じられたタイミングで、ネットオークションでは買い占められたと思わしきごみ袋の出品も相次いでいる。現にネットオークションで「ごみ袋」を検索すると20～30枚入りのごみ袋がおおむね1000円前後で売られているのがわかる。

この異常とも言えるごみ袋の買い占めおよび買いだめについてネットでは「石油不足もここまで来たか」「ごみ袋は生活必需品なのでどうにかしてほしい」「買い占めは本当にやめてほしい」といった声が相次いでいる。

前出のようにごみ袋は現代人にとって生活必需品である。一日も早い解決が望まれているが果たして……。