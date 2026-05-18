メイプル超合金カズレーザー(41）が18日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。栃木で発生した16歳少年4人が実行犯だった強盗殺人事件について、闇バイト犯罪への対応についてコメントした。

事件は、栃木県上三川町で発生。栃木県警下野署捜査本部は17日、強盗殺人容疑で、指示役とみられる横浜市港北区小机町、無職竹前海斗容疑者（28）と、妻の無職美結容疑者（25）を逮捕。海斗容疑者は羽田空港から出国しようとしている寸前、国際線ターミナルで確保した。逮捕者は16歳の少年4人に加え6人となった。

事件は14日午前9時過ぎに発生。同町の富山英子さんが死亡し、富山さんの長男と次男も負傷。捜査本部は16日までに、少年4人を富山さんへの強盗殺人容疑で逮捕した。6人と富山さん家族との面識はないとみられる。

カズレーザーは「これはどうやって自分の身を守ったらいいのかっていうのを考えさせられますね。少なくとも3人で暮らしていて、当時はおひとりだったようですけど、そこに急に見ず知らずの人間が来て、命を奪われるというのは、どうやって守ったらいいのか」と話した。

さらに「今回、一応犯人は海外逃亡前に捕まったとうかがってますが、それも本当に金を奪われて、その足で逃げられたら、高飛びされちゃったのかとか、本当に防ぎようねえなと思いますね」と述べた。