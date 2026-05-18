小さな子犬を気にかけ、後ろをついて見守る大型犬の姿がTikTokで注目されています。投稿したのは、サモエドのまさおくん・ポメラニアンのしげるくんと暮らしている「サモエドまさお＆ポメラニアンしげる」さん。投稿から1.9万回以上再生され、「このまま時間が止まってほしい」といったコメントが寄せられています。

【動画：小さな子犬のことが心配でたまらない大型犬→いつも『大丈夫かな』と後ろをついて行き…『親子のような光景』】

まさおくんは頼れるボディーガード！

登場するのは、サモエドのまさおくんとポメラニアンのしげるくん。とある日、弟のしげるくんが部屋の中をお散歩していたといいます。まさおくんは、しげるくんの後ろを見守るようにしてついていったんだそう。

まさおくんは「どこに行くのかな？」「転んだりしないかな？」と、しげるくんが心配な様子だったとか。しげるくんがトコトコ進む先をじっと見つめ、安全を確認しながら後ろをゆっくりついていくのでした。

しげるくんのお散歩はまだまだ続く

しばらく歩いたところで、しげるくんは飼い主さんの足元に到着して少し休憩していたんだとか。その間も、まさおくんは後ろからやさしく見つめています。2匹が並ぶと、大小のサイズ感がたまりませんね。

休憩を終えると、しげるくんはまたお散歩を始めたんだそう。床に落ちている小さなものや、部屋の隅々にある全てのものが気になって仕方がない様子だったとか。確認するように匂いを嗅ぎながら、ゆっくりと進んでいくのでした。

まさおくんの深い愛情

お散歩に夢中なしげるくんの一方で、まさおくんの目は常にパトロールモードだったとか。「危ないものはないかな？」「ぶつかったりしないかな？」と、後ろから確認しているようだったといいます。

終始やさしい眼差しでしげるくんを見守り続け、寄り添うまさおくん。まさおくんの愛情深いやさしさと2匹の絆の深さに、心がじんわりと温かくなるワンシーンでした。

この投稿には「やさしいお兄ちゃんだね」「きっとしげるくんもやさしい子になるね」「和み系推しになりました」「このまま時間が止まってほしい」など、2匹の関係に癒される声が寄せられました。

投稿者である「サモエドまさお＆ポメラニアンしげる」さんのアカウントでは、いつも穏やかでやさしいまさおくんと、無邪気でかわいいしげるくんの日常がたくさん投稿されています。いつも仲良しの2匹に癒されますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「サモエドまさお＆ポメラニアンしげる」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。