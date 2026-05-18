パパと子犬の心温まる初対面の様子が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で65万9000回再生を突破し、「わんこもかわいいけどパパもかわいいw」「パパのリアクションが最高」「虜になってて草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：夫に内緒で『大型犬を飼った』結果→帰宅後、発見した瞬間に…驚きで見せた『100点満点の反応』】

パパへのサプライズ

Instagramアカウント「meguyan27」の投稿主さんは、家族3人で幸せに暮らすママさん。

ある日、ママは「ルナ」ちゃんという可愛らしいわんこに一目惚れしたそうです。どうしても諦めきれず、なんとパパに内緒で家族に迎えることにしたといいます。わんこを飼いたいという話はしていたものの、まだ意見はまとまっていませんでした。

そして迎えた当日、何も知らないパパが帰宅。いつものようにリビングへ向かうと、そこには見慣れない小さなわんこの姿が…。

驚きすぎて思考停止！？

突然の出来事に、パパは思わずその場で立ち止まってしまったそうです。「え…？」と状況が理解できず、頭の中ではさまざまな考えがぐるぐる。しばらく完全に思考停止状態になっていたのだとか。

驚きながらもルナちゃんをまじまじと見つめ、状況を飲み込んだ瞬間、なんと膝から崩れ落ちてしまったそうです。しかし、驚きはすぐに別の感情へ変わっていきました。パパは「本当にいる…！」というような信じられない笑顔を浮かべながら、ゆっくりルナちゃんへ近づいていったといいます。床に座り込み、目線を合わせるようにすると、ルナちゃんもてくてく歩いてパパのもとへ。

溺愛する姿にホッコリ♡

すると次の瞬間、パパは猫なで声で「ちょうなの～」とご挨拶。さっきまで混乱していたとは思えないほど、一瞬で心を掴まれてしまったようです。その様子を見ていた家族も、「完全に一目惚れしてる」と感じたそう。ルナちゃんの愛らしさは、想像以上の破壊力だったのでした。

それからというもの、パパはすっかりルナちゃんに夢中。抱っこをすると、娘さんが小さい頃に歌ってあげていた子守歌を自然とルナちゃんにも口ずさむほどです。優しい声で語りかける姿からは、すっかり「家族の一員」として大切に思っている気持ちが伝わってきます。

サプライズから始まった出会いでしたが、今では誰よりもルナちゃんにメロメロなパパ。驚きから幸せいっぱいの笑顔へ変わっていく姿に、心が温まるエピソードでした。

この投稿には「最高の家族すぎます」「ニヤニヤが止まりませんでした」「優しいご家族と共に幸せになってね」などの温かなコメントが寄せられています。

ルナちゃんとご家族の近況が気になる方は、Instagramアカウント「meguyan27」からチェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「meguyan27」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。