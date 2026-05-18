昨夜（17日）岡山県玉野市で住宅1棟を全焼する火事があり、56歳の男が非現住建造物等放火の疑いで逮捕されました。

【現場付近の地図】玉野市で住宅1棟を全焼 自宅に放火した疑いで56歳の男を逮捕【岡山】

木造2階建ての住宅 約147平方メートルを全焼

警察によりますと、男（56）はきのう午後7時45分ごろ、玉野市小島地の男の自宅で玄関の床に置いた紙袋などに灯油をかけて、ライターで火をつけるなどして放火し、住宅を全焼させた疑いが持たれています。

この火事は午後８時4分、玉野市小島地の住宅から煙が出ているのを近所の男性（51）が見つけ、男性の妹（38）が119番通報したものです。

火は消防により約4時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟約147平方メートルが全焼しました。

出火当時、男は自宅前にいるところを近所の男性（34）に発見されましたが、煙を吸っていたため岡山市内の病院に搬送されましたが、けがはありませんでした。

男の供述は

警察は火事の後、現場付近の聞き込みや男に事情を聞くなどした結果、男の容疑を特定し、けさ（18日）逮捕したものです。

調べに対して男は「私がやったことに間違いない」と話し、容疑を認めているということです。

発生場所付近の地図