100均の細長マットが正解！「洗い物渋滞を救ってくれる！」在りそうでなかったキッチングッズ
商品情報
商品名：吸水マット ジャガードリーフ
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：20×40cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4947879022435
水切りラックに入りきらない食器の避難場所に！セリアの実力派アイテムをチェック
キッチンで洗い物をしていると、水切りラックに食器が入りきらない…！というプチストレス、ありませんか？
特に夕食後や来客後は、お皿やコップがあふれて作業スペースまで圧迫されがち。そんな悩みを解決してくれたのが、セリアで見つけた『吸水マット ジャガードリーフ』です。
まず感動したのが、このスリム形状。一般的な吸水マットは横幅が広く、置く場所に困ることもありますよね。
しかし、こちらは約20×40cmの細長タイプなので、キッチンのちょっとした空きスペースにスッと収まるんです。シンク横や作業台の端など、ここなら置ける！という絶妙なサイズ感が魅力です。
また、リーフのデザインや淡いグリーンの色味も◎高見えするデザインが嬉しいです。
使い勝手抜群！セリアの『吸水マット ジャガードリーフ』
さらに、吸水力も抜群。水をサッとかけてみると、表面がぐんぐん吸収。裏側まで水が染み出していなかったので、調理台を濡らしたくない時にも安心して使えます。
しかも、見た目以上に収納力が高いのもポイント。実際に使ってみると、お茶碗や大きめの丼、さらにマグカップ2個くらいまでしっかり置けました。
触り心地はふかふかで、スポンジのような厚みがあるため、食器を置いた時の当たりもやさしめ。ガラス製のコップやお気に入りの器も安心して置けそうです。
今回はセリアの『吸水マット ジャガードリーフ』をご紹介しました。
お手入れの際に漂白剤は使えないので、その点は注意が必要です。洗う時は中性洗剤を使用し、しっかり乾燥させてくださいね。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。