100均の細長マットが正解！「洗い物渋滞を救ってくれる！」在りそうでなかったキッチングッズ

水切りラックに入りきらない食器、どうしていますか？そんな洗い物の渋滞を解決してくれるのが、セリアの『吸水マット ジャガードリーフ』です。細長い形状でキッチンの空きスペースに置きやすく、見た目以上の収納力も◎さらに、吸水力も抜群で、調理台を濡らしにくいのも嬉しいポイントです。詳しく見ていきましょう！

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商品情報

商品名：吸水マット ジャガードリーフ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：20×40cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4947879022435

水切りラックに入りきらない食器の避難場所に！セリアの実力派アイテムをチェック

キッチンで洗い物をしていると、水切りラックに食器が入りきらない…！というプチストレス、ありませんか？

特に夕食後や来客後は、お皿やコップがあふれて作業スペースまで圧迫されがち。そんな悩みを解決してくれたのが、セリアで見つけた『吸水マット ジャガードリーフ』です。

まず感動したのが、このスリム形状。一般的な吸水マットは横幅が広く、置く場所に困ることもありますよね。

しかし、こちらは約20×40cmの細長タイプなので、キッチンのちょっとした空きスペースにスッと収まるんです。シンク横や作業台の端など、ここなら置ける！という絶妙なサイズ感が魅力です。

また、リーフのデザインや淡いグリーンの色味も◎高見えするデザインが嬉しいです。

使い勝手抜群！セリアの『吸水マット ジャガードリーフ』

さらに、吸水力も抜群。水をサッとかけてみると、表面がぐんぐん吸収。裏側まで水が染み出していなかったので、調理台を濡らしたくない時にも安心して使えます。

しかも、見た目以上に収納力が高いのもポイント。実際に使ってみると、お茶碗や大きめの丼、さらにマグカップ2個くらいまでしっかり置けました。

触り心地はふかふかで、スポンジのような厚みがあるため、食器を置いた時の当たりもやさしめ。ガラス製のコップやお気に入りの器も安心して置けそうです。

今回はセリアの『吸水マット ジャガードリーフ』をご紹介しました。

お手入れの際に漂白剤は使えないので、その点は注意が必要です。洗う時は中性洗剤を使用し、しっかり乾燥させてくださいね。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。