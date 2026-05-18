ロイヤルホテルは、「リーガロイヤルリゾート沖縄 北谷」を4月1日に開業した。

建物は地上18階建て。客室は42平米のツイン41室、55平米から242平米までのスイート165室、55平米のユニバーサルルーム3室の全209室。室内は全室にキッチン、ランドリー、バルコニーを備え、最大4人から6人まで宿泊できる。一部スイートルームには、リビング・ダイニング、複数のベッドルームやシャワールーム、眺望を楽しめる浴室を備えた。

館内にはインフィニティプール、ドリンクや軽食を提供するプールサイドバー、サウナ付スパ、フィットネスジムなどを備える。クラブラウンジは15階から17階までの宿泊客が利用でき、さんぴん茶等のソフトドリンクとサーターアンダギーやナッツなどのスナックを無料で提供し、有料でアルコール類やタコスなどの軽食を用意する。レストランでは、タコスや和洋食、アメリカン料理などをそろえた朝食ビュッフェ、ローストビーフのカッティングサービスを提供するランチビュッフェ、肉料理やデザートを楽しむディナーを提供する。

アクセスは、那覇空港から車で約35分。