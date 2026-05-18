100均で買ってよかった！地味だけど実は機能的！キッチンに常備しておきたい便利グッズ

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた「フードクリップ」。見た目はシンプルなのに、実際に使ってみると“地味に便利”を超えてかなり優秀なんです！軽い力でしっかり閉じられて、小袋にも使いやすい実力派。キッチンで使うアイテムって、こういう使いやすさがいちばん大事なんですよね♪早速、詳しくレビューします。

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商品情報

商品名：フードクリップ（2個、7.7cm×6.5cm×3.5cm）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480642956

シンプルデザインでどんなキッチンにもなじむ「フードクリップ」

今回ダイソーで見つけたのは、開封済みのお菓子や乾物、調味料の袋などをパチッと挟んで、湿気や乾燥を防いでくれるフードクリップ。淡色のシンプルなデザインで、どんなキッチンにも馴染んでくれます。

実際に使ってみて驚いたのが、開閉のしやすさ。

グリップ部分にほんの少しくぼみが付いていて、指の腹がピタッとフィットする形状になっているんです。

軽い力でもスムーズにパチンと閉じられ、忙しい料理中でもサッと使えるのが便利♪

小袋もしっかり固定！ズレにくさが頼もしい

見た目はコンパクトですが、ホールド力もしっかり優秀。

挟む面の幅が広めに作られているうえ、内側には凹凸が付いているため、薄いお菓子袋から少し厚みのある袋まで滑りにくく、しっかり固定してくれます。

サイズ感も大きすぎず、小袋類にも使いやすいです◎

110円で2個入りなのも嬉しいポイント。キッチンで使うのはもちろん、リビングでの食べかけのお菓子袋を留めておくのにも便利です。

ただし、便利なフードクリップですが、冷凍庫での使用はNGで、破損の原因になるため常温・冷蔵用として使うのがおすすめ。また、電子レンジやオーブン、オーブントースターなど加熱器具にも対応していないので、購入前に一度使用方法をチェックしてみてくださいね。

今回は、ダイソーの「フードクリップ」をご紹介しました。

シンプルなのに使いやすさ抜群の便利アイテムです。軽い力で閉じやすく、小袋もしっかり固定できるので、キッチンに常備しておくとかなり重宝しますよ。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。