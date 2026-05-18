100均で400円ならむしろ安い！充電し忘れても1時間あればなんとかなる！超高速ケーブル

今回はダイソーのモバイルグッズ売り場で発見した、超高速ケーブルにフォーカス！440円（税込）ですが、実はお値段以上のスペックを持つ優秀アイテムなんです。驚異の速さで充電が可能で、2mケーブルで使う場所を選ばないのが嬉しいポイントです。専門店で買う前に、まずはダイソーでチェックするのがおすすめですよ♪

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商品情報

商品名：PD対応超速充電 TYPE-Cケーブル60W（2m）

価格：￥440（税込）

カラー展開：黒、白

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4562380817242

440円だけど買って大正解！ダイソーの『PD対応超速充電 TYPE-Cケーブル60W』

ダイソーには、専門店泣かせと言っても過言ではない家電が豊富に揃っていますよね！先日モバイルグッズ売り場をチェックしていると、またもやコスパ最強なアイテムを発見しました。

値段だけ見ると440円（税込）と少し高く感じるかもしれませんが、機能性も使い勝手も抜群で、むしろ破格な実力派です。

今回ご紹介するのは、『PD対応超速充電 TYPE-Cケーブル60W（2m）』。スマートフォンやノートPCの充電まで対応する優れもの！

さらに、充電のみならずデータ転送も可能なので、仕事からプライベートまでマルチに活躍してくれること間違いなしです。

うっかり充電し忘れた日も安心！驚異のスピードで充電完了！

実際に使ってみて感動したのは、Power Delivery（PD）対応により、驚異的な速さで充電が可能なこと。

身支度をしている間iPhoneを接続し検証したところ、バッテリー30%台の状態から約35分で80%まで回復できるとの表示が！

うっかり充電するのを忘れてしまったときや、外出前のわずかな時間でもこれだけのスピード感で充電できるのは助かりますよね。

また、2mと長めのケーブルなので、コンセントが少し遠い場所やソファでくつろぎながら操作したい時でも、突っ張ることなくゆったりと快適に使えるのも嬉しいポイント。

今回は、ダイソーの『PD対応超速充電 TYPE-Cケーブル60W（2m）』をご紹介しました。

一度使えば、その速さと便利さの虜になるまさに神コスパアイテム。ぜひ気になった方は、ダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。