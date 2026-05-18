「ショウヘイは何に向かって叫んでいるんだ？」ピッチングニンジャが反応　大谷翔平が「チョットビビリでかわいい」

大谷が高めに抜ける球に絶叫した(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が現地時間5月17日、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、5打数3安打2打点で今季3度目の1試合3安打をマークした。チームは10−1で快勝し、今季最長タイ5連勝となった。

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2回二死一、三塁の第2打席では、グレイソン・ロドリゲスの2球目のチェンジアップが高めに大きく抜けると、大谷はその瞬間に何やら絶叫。相手捕手のローガン・オホッピーが立ち上がりながらそのボールをキャッチした。

このシーンを受け、ピッチングニンジャこと「MLBアナリスト」のロブ・フリードマン氏は自身のXで「ショウヘイは何に向かって叫んでいるんだ？」と綴っている。

この投稿には「みんな気をつけて！」「フォアー！」「ファンに警告してるんだ」「見かけによらず、チョットビビリでかわいい」と、さまざまなコメントが寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]