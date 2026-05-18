79歳・千昌夫、趣味の腕前を披露 雨の東京駅を捉えた幻想的な1枚に称賛する声「外国かと思う」
歌手の千昌夫（79）が18日、自身のインスタグラムを更新。趣味で撮影した作品を公開し、幻想的な1枚に反響が集まっている。
【写真】“まるで外国のよう”、79歳・千昌夫が雨の東京駅を捉えた幻想的な1枚
投稿では「趣味のカメラ 雨の東京駅とガードレール #東京駅 #雨の東京駅 #リフレクション #ガードレール」とハッシュタグとともに投稿し、雨上がりの東京駅丸の内駅舎が捉えられていた。
ライトアップされた幻想的な赤レンガの駅舎が、濡れた路面に映し出されており、背景のビル群の輝きと、駅舎の温かいオレンジ色の光が、雨が降る夜の静けさの中で見事に調和した1枚となっている。
この写真には「外国かと思う東京駅がGOOD」「ステキよ〜」「幻想的なお写真ですね」などと、称賛する声が集まっていた。
【写真】“まるで外国のよう”、79歳・千昌夫が雨の東京駅を捉えた幻想的な1枚
投稿では「趣味のカメラ 雨の東京駅とガードレール #東京駅 #雨の東京駅 #リフレクション #ガードレール」とハッシュタグとともに投稿し、雨上がりの東京駅丸の内駅舎が捉えられていた。
ライトアップされた幻想的な赤レンガの駅舎が、濡れた路面に映し出されており、背景のビル群の輝きと、駅舎の温かいオレンジ色の光が、雨が降る夜の静けさの中で見事に調和した1枚となっている。
この写真には「外国かと思う東京駅がGOOD」「ステキよ〜」「幻想的なお写真ですね」などと、称賛する声が集まっていた。