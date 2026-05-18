　(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

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　スペシャルイベント『鬼滅の刃×ユネッサン 箱根温泉譚 〜藤の花の休息〜』が、7月18日〜10月4日にかけて開催されることが決定した。また、イベント開催を記念して、箱根小涌園を満喫するキャラクター5人のufotable描き下ろしイラストが公開された。

【画像】色気ヤバすぎ！濡れ髪の冨岡義勇＆胡蝶しのぶ　公開された新イラスト

　『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』をはじめ、作品の世界観を全身で体感できるイベントを開催。コラボ風呂、コラボサウナ、コラボチケット、コラボドリンク、コラボグッズ、コラボルーム、コラボ宿泊プランなどの企画を実施していき、詳細は後日発表される。

　公開されたイラストは、竈門炭治郎、我妻善逸、冨岡義勇、胡蝶しのぶ、栗花落カナヲの湯上りイラストとなっている。

　これにネット上では「胡蝶さんの色気やばすぎ笑」「ちょっと濡れ髪になってるじゃん　色気すごい」「義勇さん…ゆ、湯上り美人…」「湯上がりヤバ　義勇さんと胡蝶姉妹の色気エグい」などの声が出ている。