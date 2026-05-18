◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル）

幅広い世代の馬が激突する一戦で、昨年のジャパンダートクラシックの覇者ナルカミなど４歳勢に目がいきがちだが、ここは実績上位のベテランを評価したい。２４年のマーチＳを制しているヴァルツァーシャル（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父マクフィ）は、７歳を迎えても衰え知らずで期待したい。

その重賞勝利以来、白星から遠ざかってはいるものの、前走のマーチＳも悲観する内容ではなかった。１、２着馬が内でロスなく立ち回って粘った展開で、３コーナー手前から外、外を回しながら、長く脚を使って４着まで追い上げた脚は評価できる。２走前のポルックスＳでも斤量６０キロを背負って０秒１差２着と地力を示しており、流れひとつで今回もチャンスは大きいとみる。

気になる状態面も前走後に放牧を挟んで、フレッシュな雰囲気がいい。宗方助手は「マーチＳの後はひと息入れてからつくり直して、調子は高いレベルで安定していると思います」と好感触。４歳勢が人気を集めそうなら、馬券的な妙味も魅力だ。

（坂本 達洋）