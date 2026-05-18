第３３回平安ステークス・Ｇ３は５月２３日、京都競馬場のダート１９００メートルで行われる。

混戦模様だが、昨年のジャパンダートクラシックを勝ったナルカミ（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）が反撃を狙う。昨年末のチャンピオンズカップはイレ込みが響き１３着、東京大賞典は競り合う形になって６着、前走のダイオライト記念は距離が長かったようで５着と、近走はかみ合っていない。京都では新馬戦で圧勝したこともあり、力を出せる舞台だ。マイペースで運べれば違う面を見せてくれるはず。

ロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）は２走前のプロキオンステークスで重賞を勝ち惜敗続きに終止符。前走のフェブラリーステークス１１着はワンターンのコースが合わなかった様子。本来は堅実な走りが売りで、昨年の当レースで２着したように変わる可能性は大きい。

サイモンザナドゥ（牡６歳、栗東・小林真也厩舎、父アジアエクスプレス）は前走のアンタレスステークスの当該週に歩様を乱し、追い切りを１日延ばすアクシデントがあり１４着は度外視できる。昨年はシリウスステークス、みやこステークスと連続で２着したように地力はある馬。調教の動きも前走以上で力通りに走れれば。

ジューンアヲニヨシ（牡６歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）は前走で１２着に大敗したが、２走前には強敵ムルソーを下して勝利した。あてにできない気性だが、気分良く運べた際は一発がある。