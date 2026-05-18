【セリエA】コモ 1−0 パルマ（日本時間5月17日／スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ）

【映像】鈴木彩艶が「神の右手セーブ」（実際の様子）

パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶が、味方のとんでもないミスを救った。至近距離からスペイン代表FWのシュートを浴びるも、右手一本でセーブ。地元メディアも大絶賛のプレーを見せた。

パルマは日本時間5月17日、セリエA第37節でコモと対戦。先発出場した鈴木は、次々と飛んでくるシュートをことごとくセーブした。

中でも圧巻だったのが、0−1で迎えた82分のセーブだった。自陣ペナルティーエリア手前でボールを受けたDFマリアーノ・トロイロが処理を誤り、FWヘスス・ロドリゲスにボールを奪われる。最後はボックス内からスペイン代表のFWアルバロ・モラタにシュートを許した。

しかし、この絶体絶命のピンチで鈴木は慌てることなく対応。モラタのシュートタイミングに合わせて自身の右方向に飛ぶと、最後は右手に当てて、シュートを弾き出したのだ。

このプレーにSNSのファンたちも反応。「ザイオン神セーブきた！」「モラタのシュートをシャットアウト！」「ザイオン落ち着いてるわー」「今日はザイオンで何点防いでるんだよ」など大盛り上がりとなった。

現地メディアは「7.5」の高評価

この日は57分にDFアルベルト・モレノにシュートを決められ1失点を喫するも、6セーブを記録した鈴木。この活躍ぶりに、イタリアメディアの『TUTTOmercatoWEB』は個人採点で「7.5」と高評価を与え、「ペローネの最初のシュートは精度を欠いたものの、その後は試合をコントロールし、パルマを試合に踏みとどまらせた。パスも良かったが、何よりもセーブで決定的な役割を果たした。まずディアオのシュートをブロックし、次にモラタのシュートをセーブした。均衡を破ったモレノの至近距離からのシュートに対しては、これ以上の対応は難しかっただろう」と高く評価している。

また『PARMAlive』も同じく個人採点「7.5」を付け、「奇跡的なセーブを何度か見せ、チームを試合に踏みとどまらせようと奮闘する。闘志あふれる眼力で、すでにワールドカップレベルのパフォーマンスを発揮している。モラタ相手にはまさに驚異的な活躍を見せた」と好パフォーマンスを称えた。

鈴木は5月24日のセリエA最終節（サッスオーロ戦）でもビッグセーブを見せ、良いイメージのままW杯日本代表に合流することができるか。期待したい。

（ABEMA de DAZN／セリエA）

