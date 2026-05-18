今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第36回（2026年5月18日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

仲間由紀恵の朝ドラ史ふりかえり

仲間由紀恵の登場で画面が一気に華やいだ。

第8週「夕映え」（演出：佐々木善春）は仲間由紀恵が演じる公爵夫人の入院エピソードになる。

りん（見上愛）が彼女の担当を任されて……。

仲間はこれまでも朝ドラに出演してきた。まず、仲間由紀恵と朝ドラを振り返っておこう。

2014年には『赤毛のアン』の翻訳家を主人公のモデルにした『花子とアン』（脚本；中園ミホ）へ出演。このときの仲間もいいところのお嬢様・蓮子役であった。主人公の対比になる理想的なキャラクターだった。

モデルは作家・柳原白蓮。華族の娘で、主人公・花子（吉高由里子）の学友で、やがて親友になる。花子が飲ませたぶどう酒で蓮子が酔っ払うエピソードは『赤毛のアン』のダイアナを思わせた。

家のために意に沿わない結婚をするも、粗野な夫（吉田鋼太郎）がいやすぎて、知的な青年（中島歩）と道ならぬ恋をして駆け落ちするというドラマティックな展開（美輪明宏の歌う『愛の讃歌』を劇伴にして）は、まるで主人公のようだった。戦争になると、花子と立ち位置の違いに猛反発することになる。

こうして『花子とアン』を振り返ると、吉田鋼太郎、中島歩といま、大活躍している俳優たちがテレビドラマに出て全国区で認識されたきっかけになった記念すべきドラマであった。

続いて出演したのは、2022年、沖縄生まれの主人公を描いた『ちむどんどん』。ここでは主人公・暢子（黒島結菜）の母親役。早くに夫（大森南朋）を亡くして、女手ひとつで3人の子どもを育てる苦労人を演じた。お嬢様キャラクターとは反対のキャラクターで、工事現場で肉体労働をする場面は美輪明宏の『ヨイトマケの唄』の世界。涙なくしては見られなかった。

仲間は沖縄出身だけあって沖縄の歴史をわかったうえでのおおらかな気風が感じられ、ドラマの支柱となっていた。

そして、『風、薫る』は入院患者としてゲスト出演。気難しい公爵夫人として、りん（見上愛）たちの看護婦見習いに立ちはだかる。

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