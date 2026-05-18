米ホワイトハウスは１７日、中国・北京で１４〜１５日に行われた米中首脳会談での合意事項をまとめた「ファクトシート」を公表した。

合意済みの米国産大豆の購入に加え、中国が２０２６〜２８年に、少なくとも年１７０億ドル（約２兆７０００億円）の米国産農産物を購入すると記載した。米中関係の新たな位置付けとして「建設的戦略安定関係」の構築を目指すことも明記した。台湾問題には触れなかった。

文書は「中国との歴史的な合意を締結し、米国の労働者、農家、産業界に恩恵をもたらす」と総括し、経済関係の成果を強調した。１１月に中間選挙を控えるトランプ米大統領にとって、国内向けにアピールする狙いがある。

ファクトシートによると、中国側が鳥インフルエンザの発生未確認地域からの鶏肉輸入を再開し、米国産牛肉の市場開放も進める。米ボーイング製航空機を２００機購入することも盛り込んだ。

貿易拡大を協議する「貿易委員会」と、互いの投資について議論する「投資委員会」の設立も明記した。中国側が発表している両国による一部品目の関税引き下げについては、具体的に触れなかった。

「建設的戦略安定関係」については、「公平性と相互性の原則に基づき」構築を目指すことで合意したと明記した。中国側が首脳会談直後に発表していたのに対し、米側はこれまで明確に発表していなかった。

中国が輸出規制を強化しているレアアース（希土類）に関しては、中国側が「米国の懸念に対処する」との表現にとどめた。

イラン情勢を巡っては、両国がイランの核兵器保有を認めないことを記載した。ホルムズ海峡については「いかなる国や組織の通航料徴収も許さない」ことで一致。北朝鮮の非核化も共通目標として確認した。

米国が模索していたＡＩ（人工知能）を巡る政府間対話の枠組み作りについては盛り込まれなかった。トランプ氏が、中国の習近平（シージンピン）国家主席の９月の米ワシントン訪問を歓迎することも確認した。（ワシントン支局 向井ゆう子、坂本幸信）