最強オールスターアクション映画『エクスペンダブルズ』シリーズの女性版スピンオフ企画が、再び動き出したようだ。米によると、仮題は『The Expendabelles（原題）』。Eclectic PicturesとHollywood Ventures Groupがタッグを組み、シリーズの“女性主導の拡張”として企画を進めている。

本作は、1990年代末を舞台にしたオリジン・ストーリーになるという。Y2K問題をめぐる緊張や地政学的な不安が高まっていた時代を背景に、新世代の女性エリート工作員たちを描くものとなる。製作陣は本作について、『エクスペンダブルズ』の神話を拡張しながら、単独作品としても成立する「スタイリッシュでアクション主導の映画イベント」と位置づけている。

現時点で、監督やキャスト、公開時期などは未定。企画は現在パッケージング段階にあり、配給、資金調達、クリエイティブ陣の確保に向けて動いているという。ライオンズゲートのサポートのもとで進行しているとも伝えられている。

『エクスペンダブルズ』は、シルヴェスター・スタローンやジェイソン・ステイサムを中心に、往年のアクションスターたちが集結するシリーズ。2010年に第1作が公開され、2023年の『エクスペンダブルズ ニューブラッド』まで全4作が製作されてきた。

女性版スピンオフの企画自体は、今回が初めてではない。『The Expendabelles』は10年以上前から構想されており、2014年には『キューティ・ブロンド』のロバート・ルケティックが監督として報じられ、カレン・マックラー・ラッツ＆キルステン・スミスが脚本を手がける企画も存在していた。当時のバージョンでは、女性工作員たちが誘拐された核科学者を救出するため、コールガールに扮するという際どい筋書きだったとされるが、実現には至らなかった。

その後、企画は長らく停滞していたが、2025年にはライオンズゲートがミレニアム・フィルムズと『エクスペンダブルズ』の権利契約を締結。新作映画やテレビドラマ、ゲーム、没入型体験など、シリーズのクロスメディア展開が視野に入っていることが。今回の『The Expendabelles』再始動は、その流れの中で浮上した新たな一手といえそうだ。

もちろん、まだ企画は初期段階。誰が新たなチームに加わるのか、オリジナル版のキャラクターや世界観とどのように接続されるのかは明らかになっていない。とはいえ、歴代アクションスターの競演を看板としてきた『エクスペンダブルズ』だけに、女性版でもどのような顔ぶれが集結するのかに注目が集まる。

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