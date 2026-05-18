式には住居侵入で通報した祖母の姿も…新婚の元巨人投手の娘ジュンヒ、家族に関するデマ拡散に警告

元読売ジャイアンツ投手のチョ・ソンミンさんと女優チェ・ジンシルさんの娘、チェ・ジュンヒが結婚したなか、家族に向けられた悪質なデマには法的対応を示唆し、毅然とした態度を見せた。

去る5月16日、チェ・ジュンヒはソウル江南（カンナム）区のあるホテルで、11歳年上の一般男性と結婚式を挙げた。

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式は、チェ・ジュンヒの新たな出発を祝う場であると同時に、家族の深い絆を再度確認する意味深い時間となった。兄チェ・ファンヒが、妹の手を握ってバージンロードをともに歩いたほか、過去に対立していた母方の祖母、チョン氏が新婦側の親族として出席し、人々の注目を集めた。

特に、チェ・ジュンヒの成長をそばで見守ってきた大叔母（母方の祖母の姉）に対する愛情も示された。式でキャンドルサービス役を任された大叔母について、チェ・ジュンヒは「お母さんが最も愛していた、そして私が最も愛するおばあちゃん」として、「おばあちゃんという宇宙が1つの命を育て上げた。お嫁に行っても、一生あなたの可愛い娘」と格別な気持ちを伝えた。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）大叔母と写るチェ・ジュンヒ

しかし、結婚式の直後、一部の人の間では、チェ・ジュンヒが「おばあちゃん」と呼ぶ大叔母を雇用された“お世話役”とけなすデマが拡散されると、彼女は断固として否定した。

5月18日、チェ・ジュンヒは自身のSNSを通じて、家族との会話と動画を公開し、「家族全員が大激怒している。何度もおばあちゃんをお世話役だなんだと、あり得ない話を言いふらしている」と憤慨した。

続けて、「デマを流して回るなら、残さず全員捕まえる」として、デマを広めた人々に向けて強力な警告をした。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。母は国民的女優のチェ・ジンシルさん、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミン（投）さん。両親は2000年に結婚し、2004年に離婚。その後、チェ・ジンシルさんは2008年に、チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去った。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除。現在はインフルエンサーとして活動中。