【カルビー】「絶品かっぱえびせん」刷新、第1弾『絶品かっぱえびせん 北海道焼き帆立と黒胡椒味』を発売

カルビーは、『絶品かっぱえびせん 鳴門の塩とわさび味』と『絶品かっぱえびせん 北海道焼き帆立と黒胡椒味』を2026年5月25日から全国のコンビニエンスストア先行で発売する。コンビニエンスストア以外の店舗では2026年6月1日から発売する。各50g入り、オープン価格(想定価格、税込160円前後)。

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〈「絶品かっぱえびせん」とは〉

｢絶品かっぱえびせん｣シリーズは、通常の「かっぱえびせん」よりも濃厚なえびの風味が感じられ、食べ応えのある大きく堅めの生地が特徴。｢お酒のおつまみ｣のニーズに応える商品として、2020年4月に発売を開始し、家飲み向けのシリーズとして展開してきた。

今回、「絶品かっぱえびせん」のリニューアルを実施。これまでの「日本のこだわりの塩」×素材の組み合わせから、「日本のこだわり素材」×それに合う味の組み合わせへと進化させた。

また、「こだわりを楽しむ大人時間」を提供するブランドとして、パッケージデザインも刷新した。「絶品」のロゴを金色に変更し視認性を高めることで、これまで以上に重厚感のある印象に仕上げた。わさび、ほたての味名と連動した落ち着きのある配色と、素材画像の配置もこだわりのポイントだという。

◆『絶品かっぱえびせん 鳴門の塩とわさび味』

昨年の「浜御塩」から「鳴門の塩」へ変更し、甘味を抑えキリっとした塩味に仕上げた。口に入れた瞬間はわさびの刺激と塩の味わいを、後味にはえびの濃い味わいと香ばしさが調和した絶品の味わいを楽しめる。

※1食塩のうち、鳴門市製造のものを51%使用している。

◆『絶品かっぱえびせん 北海道焼き帆立と黒胡椒味』

「日本のこだわり素材」×それに合う味の組み合わせへと進化させたリニューアルの第1弾商品。「北海道産帆立」を使用し、焼き帆立の味わいを引き立てる焦がし醤油の風味が楽しめる。

※2ほたてパウダーとして北海道産ほたてを0.02%使用している。