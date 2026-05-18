「アズールレーン」より「トリニダード ドレッシング・トラッパーVer.」が1/8スケールフィギュア化更衣室をイメージしたシチュエーションを再現
【Gift+ アズールレーン トリニダード ドレッシング・トラッパーVer.】 2027年4月 発売予定 価格：7,480円
海外メーカー「Myethos」は、フィギュア「Gift+ アズールレーン トリニダード ドレッシング・トラッパーVer.」を2027年4月を予定している。価格は7,480円。
本商品はゲーム「アズールレーン」よりトリニダードを着せ替えスキン「ドレッシング・トラッパー」姿で1/8スケールフィギュア化したもの。
透け感のある前髪が顔周りをやさしく彩り、ほんのり赤らんだ頬など細かく彩色されている。パール調の水着には、やわらかな光沢のあるフリルをあしらい、白く美しい肌をより一層引き立てている。
更衣室をイメージしたシチュエーションでは、トリニダードが薄いベールをそっとつまみ上げる姿が再現されている。半ば隠し、半ば見せるような仕草から、しなやかなボディラインがのぞく。さらに背後の鏡には後ろ姿も映し出され、見えそうで見えない、朧げで魅惑的な美しさを楽しめる。
✨予約開始✨- Myethos (@myethos_co) May 17, 2026
『アズールレーン』より、Gift+シリーズ新作
「トリニダード ドレッシング・トラッパーVer.」1/8スケールフィギュアの予約受付がスタート！
更衣室をイメージしたシチュエーションで、薄いベールをそっとつまみ上げるトリニダードを立体化💎
指揮官、捕まる準備はできていますか？… pic.twitter.com/XZxaOxl1rD
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