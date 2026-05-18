オーイシマサヨシ、宿泊ホテル前での待ち伏せに注意喚起「怖いぞ」「他の演者さんにも絶対ダメだぞ」
人気歌手のオーイシマサヨシ（大石昌良／46）が17日、自身のXを更新し、一部ファンへ宿泊ホテル前での待ち伏せ行為に注意喚起した。
【Xより】宿泊ホテル前での待ち伏せに注意！恐怖したオーイシマサヨシ
連日イベントで大忙しのオーイシは、「みんなへ 街中で声かけてくれるのめっちゃ嬉しいぞ ありがとう 写真もサインも喜んでするしSNSあげてもいいぞ フリ素だぞ」と応援してくれるファンへ感謝。
しかし、「でも宿泊ホテル前での待ち伏せはさすがのマサヨシでも怖いぞ 他の演者さんにも絶対ダメだぞ マサヨシより」と優しく宿泊ホテル前での待ち伏せ行為は控えるように呼びかけた。
オーイシマサヨシは、2014年にアニメ・ゲームコンテンツ向けに「オーイシマサヨシ」名義で活動開始。アーティストとして『ダイヤのA』、『月刊少女野崎くん』、『多田くんは恋をしない』『SSSS.GRIDMAN』といった人気アニメや、特撮ドラマ『ウルトラマンＲ／Ｂ（ルーブ）』の主題歌を担当した。
作家としては2017年に作詞作編曲を担当したTVアニメ『けものフレンズ』のオープニング主題歌「ようこそジャパリパークへ」が大ヒット。他アーティストへの楽曲提供などもしている。
【Xより】宿泊ホテル前での待ち伏せに注意！恐怖したオーイシマサヨシ
連日イベントで大忙しのオーイシは、「みんなへ 街中で声かけてくれるのめっちゃ嬉しいぞ ありがとう 写真もサインも喜んでするしSNSあげてもいいぞ フリ素だぞ」と応援してくれるファンへ感謝。
しかし、「でも宿泊ホテル前での待ち伏せはさすがのマサヨシでも怖いぞ 他の演者さんにも絶対ダメだぞ マサヨシより」と優しく宿泊ホテル前での待ち伏せ行為は控えるように呼びかけた。
作家としては2017年に作詞作編曲を担当したTVアニメ『けものフレンズ』のオープニング主題歌「ようこそジャパリパークへ」が大ヒット。他アーティストへの楽曲提供などもしている。