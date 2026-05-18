栃木県で69歳の女性が殺害され、少年4人と指示役とみられる夫婦が逮捕された事件で、一部の少年が「夫婦に頼まれてやった」などと話していることが分かりました。

この事件は今月14日、栃木県上三川町の住宅で、富山英子さん（69）が20か所以上を刺されるなどして殺害されたものです。

警察はきのうまでに、実行役のいずれも16歳の男子高校生4人と指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）、妻の美結容疑者（25）を強盗殺人の疑いで逮捕しています。

その後の捜査関係者への取材で、一部の少年が「夫婦に頼まれてやった」などと話していることが新たに分かりました。

少年4人のうち少なくとも2人は逃走する際、現場まで運転してきた白い外車に乗ることができず、このうち1人はヒッチハイクで近くの駅まで移動したということです。

また、現場付近では先月下旬、黒っぽい服装の不審な人物が目撃されていました。

近隣住民

「川沿いの道の方にバイクのスタンドを立てて、その上に寝そべってじっと１時間ぐらい。スマホをいじっている感じでいたので、この人は変だなとそのときは思いました」

警察は指示役の夫婦と少年らの関係性についても調べています。