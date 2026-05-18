好き＆行ってみたい「岩手県の商店街・市場」ランキング！ 2位「宮古市魚菜市場」、1位は？【2026年調査】
新緑が美しく輝き、お出かけ気分が高まる今のシーズンは、獲れたての魚介や地元の特産品が並ぶ賑やかなエリアがひときわ輝きを放ちます。多くの人に愛され、旅の目的地としても外せない活気ある名所の数々に注目してみました。
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、商店街・市場に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「岩手県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「宮古市魚菜市場は、三陸の海の力強さを感じられる市場で、新鮮な魚介の迫力はもちろん、港町ならではの活気やリアルな生活感が魅力的だからです」（60代女性／愛知県）、「宮古市魚菜市場は、新鮮な海鮮をその場で楽しめそうで魅力を感じました。地元ならではの雰囲気も味わえそうですし、観光しながら食べ歩きもできそうなので、一度訪れてみたいと思いました」（20代男性／沖縄県）、「市民の台所として多くの方が利用されていますし、新鮮な海の幸が味わえるのでグルメを求めて訪れたいと思っています」（30代男性／福岡県）といったコメントがありました。
回答者からは「賑わっていて面白そうな印象」（40代女性／北海道）、「盛岡市のメインストリートで、色々なジャンルのお店があるから」（40代女性／神奈川県）、「盛岡駅から近く、飲食店やショップが充実しており、地元の活気を感じながら散策や買い物を楽しめるから」（30代女性／長崎県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、商店街・市場に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「岩手県の商店街・市場」ランキングの結果をご紹介します。
2位：宮古市魚菜市場（宮古市）／38票三陸沿岸の豊かな海の幸が集結する市場です。旬の鮮魚や干物、地元産の野菜などが並び、活気ある競り声が響きます。三陸の海風を感じながら、三陸産イクラや秋鮭、ホタテなど、リアス式海岸が育んだ絶品の特産品を直接購入できる、地元密着型の温かさが魅力のスポットです。
回答者からは「宮古市魚菜市場は、三陸の海の力強さを感じられる市場で、新鮮な魚介の迫力はもちろん、港町ならではの活気やリアルな生活感が魅力的だからです」（60代女性／愛知県）、「宮古市魚菜市場は、新鮮な海鮮をその場で楽しめそうで魅力を感じました。地元ならではの雰囲気も味わえそうですし、観光しながら食べ歩きもできそうなので、一度訪れてみたいと思いました」（20代男性／沖縄県）、「市民の台所として多くの方が利用されていますし、新鮮な海の幸が味わえるのでグルメを求めて訪れたいと思っています」（30代男性／福岡県）といったコメントがありました。
1位：盛岡大通商店街（盛岡市）／70票盛岡駅前からほど近い、岩手県内最大級の繁華街です。百貨店や専門店、飲食店が建ち並び、昼夜を問わず多くの人々でにぎわいます。盛岡三大麺（冷麺、じゃじゃ麺、わんこそば）の名店も多く、歴史ある街並みと現代的な活気が融合した、盛岡観光には欠かせないメインストリートです。
回答者からは「賑わっていて面白そうな印象」（40代女性／北海道）、「盛岡市のメインストリートで、色々なジャンルのお店があるから」（40代女性／神奈川県）、「盛岡駅から近く、飲食店やショップが充実しており、地元の活気を感じながら散策や買い物を楽しめるから」（30代女性／長崎県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)