「自分の色は避けがち」



【写真】自分と違う色にイン！ 柴犬3匹の選択に注目

そんなコメントが添えられたThreadsの投稿が、6.9万件超の“いいね”を集める大きな反響を呼んでいます。写っているのは、丸いクッションベッドの上で丸くなって眠る3匹の柴犬たち。



白柴の「安豆（あんず）」ちゃん（6歳・女の子）は黒色のクッション。赤柴の「ずんだ」ちゃん（2歳・女の子）は白色のクッション。そして、黒柴の「小豆（あずき）」ちゃん（12歳・女の子）は茶色のクッションで眠っています。



それぞれの被毛の色とはあえて異なる色を選んでくつろぐ姿に、「コーディネートしてる」「違う色がいいんですね」「おいしそうな生ドーナツが3つ」といった声が続出。飼い主の「黒柴小豆と白柴安豆と赤柴ずんだはタヌキ」さん（@fuyu.azu.anzu.and.uzura）にお話をうかがいました。



3匹並ぶのは本当にまれ！ 「謎の移動」をすることも

――撮影時の状況を教えてください。



「昨年、3匹のためにドッグラン付きの広い家へ引っ越したのですが、旧居ではそれぞれ別の場所で寝ていました。今の家に移ってから3色のクッションを置くようになると、自然に集まってくるようになったんです。あの日も、それぞれが自分の毛色とは違うクッションで寝ていたので、何気なくその姿を撮影しました」



――いつも、このクッションの組み合わせで眠るのでしょうか。



「実は、3匹同時にクッションで眠ること自体が、本当にまれなんです。2匹は入っていても、もう1匹は近くの床で寝そべっていることも多いですね。寝るクッションも、特に決まってはいません。ずんだなどは、自分の毛色のクッションで寝ているかと思いきや、突然むくっと起きて白いクッションへ移動して眠り始める……という謎のこだわりを見せることも、よくあります」



――他にも、生活の中での“こだわり”はありますか。



「ご飯の準備が始まると、白柴の安豆と赤柴のずんだはキッチンで待ちますが、最年長の黒柴・小豆はリビングで、のほほんと待機しています。食べる場所も、小豆はリビングの端、ずんだはリビングの真ん中、安豆はそのままキッチンで。いつの間にか、それぞれに落ち着く定位置が決まったようです」



――3匹はそれぞれ、どんな性格ですか。



「黒柴の小豆は、普段はとてもおとなしいのですが、インターホンの音には敏感に反応します。ワンワン！ と元気に鳴くので、インターホン越しに相手の声が聞こえず、いつも玄関まで直接行かなければなりません。白柴の安豆は、3匹の中でも一番の『番犬タイプ』です。リビングの窓から外を人やワンちゃんが通ると、注意深く見守っています。また、末っ子のずんだは、とにかく自己主張が強め！ お散歩でも常に先頭を歩きたがるタイプですが、モデルのお仕事で撮影をしているときは一転して、とてもお利口さんになります。手がかかるのか、かからないのか……不思議な魅力がある子です」



リプライには、自分を引き立てる色を分かっているような賢さに感心する声や、思わず笑ってしまうという声が寄せられています。



「なんてかわいい！！」

「映えを狙っているイッヌたち」

「自分の色とコーディネートしとる」

「かわいい！ 違う色がいいんですね」

「なんですか。このかわいい子たちは！」

「みんなそれぞれ自分が映える色選んでる〜」

「自分の毛色を考えて映える布団を選んでますね。みんなお利口さん」

「おいしそうな生ドーナツ3つ！ カスタード、キャラメル、チョコレート」

「笑ってしまいました！！ ホントちゃんとみんな自分の色じゃない（笑）」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）