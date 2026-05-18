Number_iが、アメリカの音楽レーベル Atlantic Recordsとレーベル契約を締結したことを発表した。

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Atlantic Recordsは、Warner Music Groupの一大レーベルであり、アレサ・フランクリン、レッドツェッペリンや、エド・シーラン、ブルーノ・マーズ、ロゼといったアーティストを擁するレーベル。今回の契約で、グローバルリリースおよび世界規模での音楽展開に向けた体制が整ったとしている。

また、メンバーは今春、ロサンゼルスにあるAtlantic Records本社を訪れ、すでにアメリカでの楽曲制作にも着手しているとのことだ。

＜Number_i コメント＞

今回、アメリカのレーベルAtlantic Recordsと契約させていただきました。Atlantic Recordsと共に僕たちの幅がどこまで広がるのか今から楽しみです！僕たちの楽曲が多くの人たちに届けられるよう頑張ります。今後とも応援よろしくお願いします！

（文＝リアルサウンド編集部）