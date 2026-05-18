Photo: 三浦一紀

PCもゲームもケーブルも、まるっと収納。

天板の下にPCやゲームを吊り下げることができて、ケーブル類もすっきりできる、収納が得意な電動昇降デスク「AIMdesk Pro」。こちらの記事で紹介していますが、「これは欲しい！」と財布の紐をダルンダルンになるまで緩めている人が日本中にいるとかいないとか。

そんな、AIMdesk Proに首ったけの人たちに朗報です。なんと本日より、CoSTORYにてクラウドファンディングがスタート。

電動昇降デスク「AIMdesk Pro」 63,733円 【GIZMART限定価格で15%OFF】 CoSTORYで見る PR PR

GIZMART限定価格でお買い得

価格は以下の通りです。

【脚部（120cm幅）＋天板セット】 天板120cm：6万3733円（15％オフ） 天板140cm幅：6万7983円（15％オフ） 【脚部（140cm幅）＋天板セット】 天板140cm幅：7万2233円（15％オフ） 天板160cm幅：7万6492円（15％オフ） 【脚部のみ】 120cm幅：5万983円（15％オフ） 140cm幅：5万4383円（15％オフ）

すべてGIZMART限定価格となっており、一般販売価格の15％オフとなっています。

この機会を逃すと、後悔すること間違いなし。とにかく今すぐ購入すべきです。

カスタマイズで自分だけのデスクを作れ！

AIMdesk Proは、収納用モジュールが豊富にあり、それぞれ単体で購入することができます。

Photo: 三浦一紀

ゲーミングPCを天板から吊り下げるのもよし、Mac miniを天板の裏に置くのもよし。

Photo: 三浦一紀

Nintendo Switch 2やPS5用のモジュールだってありますよ。

ケーブルも天板の裏に収納できるので、デスクを昇降させるときのケーブル断線の恐怖もかなり下がります。

※モジュールの取り付けには別売りのレールが必要です

Photo: 三浦一紀

とにかく機能的なAIMdesk Pro。デスク周りの環境改善を考えているなら、迷わず行けよ、行けばわかるさ！

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Source: CoSTORY