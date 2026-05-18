18日の新潟県内は、南からの暖かい空気と日差しの影響で各地で気温が上がっています。



魚沼市守門では午前11時26分に最高気温が30℃に達し、新潟県内で今シーズン初めての真夏日になりました。魚沼市小出でも、11時28分に30℃を観測しています。そのほかの各地も午前中から所々で季節先取りの暑さになっていて、午後は各地でさらに気温が上がる見込みです。



◆予想最高気温

新潟市中央区 28℃

長岡市 31℃

上越市高田 28℃

阿賀町津川 32℃

湯沢町 32℃

佐渡市相川 25℃



まだ身体が暑さに慣れていない時期です。こまめな水分補給を心がけるなど、熱中症に注意してお過ごしください。