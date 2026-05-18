新山千春「わが家の楽しみ」 愛車・トヨタ『ランクル70』と自然満喫、“メイクも返信も頑張らない”休日を公開
タレントの新山千春（45）が17日、自身のインスタグラムを更新。愛車トヨタ「ランドクルーザー70」とともに「わが家の楽しみ」を公開し、自然に包まれたリラックスした姿を公開した。
【写真】「わが家の楽しみ」愛車・トヨタ『ランクル70』で本格的キャンプを満喫する新山千春
新山は「これがわが家の楽しみになりました」と切り出し、大自然の中でリフレッシュする写真を複数枚投稿。「まだまだ始めたばかりの初心者なので あれがない、今度はあれを買いたそう！が 毎回見つかってます笑」とチャーミングに明かしている。
日常から離れた贅沢なひとときに「大自然の中で鳥の声を聞いて、深呼吸して メイクだって髪型だって、返信だって、なんもかんも頑張らなくていい時間!!」と、癒やされた様子を見せた。
キャンプでは、皮はパリッパリ、身はふっくらと焼き上げた鮎やジビエ料理を堪能。さらに滝を見に散歩するなど、アクティブかつ充実した時間を過ごしたという。そんな特別な夜に華を添えたのは、高校時代の友人が北海道に移住し、1人で手作業で作り上げたというナチュラルワイン。
新山は「繊細で綺麗な味がしました こんな美しいワイン 作り手さんの心を昔から知ってるから いただく大切さに涙がでた夜」と感極まった様子を見せ、「どんな気候だろうが休みのない日々の中で この味を好いてくれる人がいるのと目標があるから頑張れるっていう思いに感動したのでした」と、友人の情熱に深く心を打たれたことを明かしていた。
投稿には「楽しそう」「素敵な休日ですね お写真拝見するだけでなんだか癒されます」といった反響が寄せられている。
【写真】「わが家の楽しみ」愛車・トヨタ『ランクル70』で本格的キャンプを満喫する新山千春
新山は「これがわが家の楽しみになりました」と切り出し、大自然の中でリフレッシュする写真を複数枚投稿。「まだまだ始めたばかりの初心者なので あれがない、今度はあれを買いたそう！が 毎回見つかってます笑」とチャーミングに明かしている。
キャンプでは、皮はパリッパリ、身はふっくらと焼き上げた鮎やジビエ料理を堪能。さらに滝を見に散歩するなど、アクティブかつ充実した時間を過ごしたという。そんな特別な夜に華を添えたのは、高校時代の友人が北海道に移住し、1人で手作業で作り上げたというナチュラルワイン。
新山は「繊細で綺麗な味がしました こんな美しいワイン 作り手さんの心を昔から知ってるから いただく大切さに涙がでた夜」と感極まった様子を見せ、「どんな気候だろうが休みのない日々の中で この味を好いてくれる人がいるのと目標があるから頑張れるっていう思いに感動したのでした」と、友人の情熱に深く心を打たれたことを明かしていた。
投稿には「楽しそう」「素敵な休日ですね お写真拝見するだけでなんだか癒されます」といった反響が寄せられている。