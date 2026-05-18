研ナオコ （C）ORICON NewS inc.

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　歌手でタレントの研ナオコ（72）が18日までに、自身のブログを更新。2025年11月にパーキンソン病を公表した歌手の美川憲一（80）との2ショットを公開し、長年の親交を明かした。

【写真】「楽しそうな雰囲気」「うれしそう」反響を呼んだ美川憲一と研ナオコの2ショット

　研は15日に「おめでとうございます」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「美川さんと久々に　お会いしました」と報告し、黒を基調にしたロングワンピースにストールを合わせたシックな装いの研と、柄入りジャケットにハットを合わせたスタイリッシュなコーディネートをした美川が笑顔で寄り添う仲睦まじい2ショットを公開した。

　「美味しいお食事、沢山笑って　楽しいお時間ありがとうございました」と振り返り、「デビュー当時からずっと変わらず家族そろってお世話になっています」と感謝の思いをコメントした。

　さらに「美川さん　お誕生日　おめでとう御座います」と15日に80歳の誕生日を迎えた美川を祝福し、「また、ご一緒できるといいです」と願い、ブログを結んだ。

　長年にわたり芸能界を支えてきた2人の写真に、ファンからは「美川さんとお会いできて、うれしそう」「楽しそうな雰囲気」「ナオコさんと美川さんのジョイントコンサート、あるといいなあ」「ツーショット素敵」などの声が寄せられている。