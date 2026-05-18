研ナオコ、パーキンソン病公表の美川憲一との2ショット公開で反響「楽しそうな雰囲気」「うれしそう」
歌手でタレントの研ナオコ（72）が18日までに、自身のブログを更新。2025年11月にパーキンソン病を公表した歌手の美川憲一（80）との2ショットを公開し、長年の親交を明かした。
【写真】「楽しそうな雰囲気」「うれしそう」反響を呼んだ美川憲一と研ナオコの2ショット
研は15日に「おめでとうございます」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「美川さんと久々に お会いしました」と報告し、黒を基調にしたロングワンピースにストールを合わせたシックな装いの研と、柄入りジャケットにハットを合わせたスタイリッシュなコーディネートをした美川が笑顔で寄り添う仲睦まじい2ショットを公開した。
「美味しいお食事、沢山笑って 楽しいお時間ありがとうございました」と振り返り、「デビュー当時からずっと変わらず家族そろってお世話になっています」と感謝の思いをコメントした。
さらに「美川さん お誕生日 おめでとう御座います」と15日に80歳の誕生日を迎えた美川を祝福し、「また、ご一緒できるといいです」と願い、ブログを結んだ。
長年にわたり芸能界を支えてきた2人の写真に、ファンからは「美川さんとお会いできて、うれしそう」「楽しそうな雰囲気」「ナオコさんと美川さんのジョイントコンサート、あるといいなあ」「ツーショット素敵」などの声が寄せられている。
【写真】「楽しそうな雰囲気」「うれしそう」反響を呼んだ美川憲一と研ナオコの2ショット
研は15日に「おめでとうございます」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「美川さんと久々に お会いしました」と報告し、黒を基調にしたロングワンピースにストールを合わせたシックな装いの研と、柄入りジャケットにハットを合わせたスタイリッシュなコーディネートをした美川が笑顔で寄り添う仲睦まじい2ショットを公開した。
さらに「美川さん お誕生日 おめでとう御座います」と15日に80歳の誕生日を迎えた美川を祝福し、「また、ご一緒できるといいです」と願い、ブログを結んだ。
長年にわたり芸能界を支えてきた2人の写真に、ファンからは「美川さんとお会いできて、うれしそう」「楽しそうな雰囲気」「ナオコさんと美川さんのジョイントコンサート、あるといいなあ」「ツーショット素敵」などの声が寄せられている。