杉浦太陽、“大きな”自宅プールを披露「外があまりに暑いので、プール開きしました」 汗だくになりながら組み立て作業行う 5児の父、妻は辻希美
タレント・辻希美（38）の夫で、タレントの杉浦太陽（45）が17日、自身のブログを更新。「プール開き」したことを報告し、“ビッグサイズ”の自宅プールを披露した。
【写真】「外があまりに暑いので、プール開きしました」“大きな”自宅プール披露の杉浦太陽
この日、東京では今年初の真夏日に。杉浦は「コアの習い事の送り迎えをして、さらに外があまりに暑いので、プール開きしました」「組み立てるのに汗だくになったw」と明かした。
写真には、三男・幸空さん（こあ・7）らが遊ぶ様子がとらえられており、プールの“大きさ”が際立っていた。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生している。
【写真】「外があまりに暑いので、プール開きしました」“大きな”自宅プール披露の杉浦太陽
この日、東京では今年初の真夏日に。杉浦は「コアの習い事の送り迎えをして、さらに外があまりに暑いので、プール開きしました」「組み立てるのに汗だくになったw」と明かした。
写真には、三男・幸空さん（こあ・7）らが遊ぶ様子がとらえられており、プールの“大きさ”が際立っていた。
杉浦と辻は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生している。