栃木県上三川町の強盗殺人事件で、逮捕された20代の夫婦が、実行役の高校生に犯行に使われたとみられる白い高級外車を貸したとみられることがわかりました。

今月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さんが殺害された事件では強盗殺人の疑いで高校生の少年4人と、指示役とみられる横浜市の竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者が逮捕されています。

逮捕された高校生の1人が犯行に使われたとみられる白い高級外車を運転していたとみられることがわかっていますが、その後の捜査関係者への取材で竹前容疑者らがこの高級外車を貸し出していたとみられることがわかりました。

近隣の住民によりますと、竹前容疑者らの自宅前には、よく似た高級外車が頻繁に路上駐車されていたということです。

この事件をめぐっては、高校生の少年4人の一部は「夫婦から頼まれた」と供述していて、竹前容疑者夫婦は車で栃木県に向かい、何らかの手段で実行役に指示を出していたとみられています。

警察は、匿名・流動型犯罪グループとして、さらに上の立場の指示役がいる可能性も視野に引き続き捜査しています。