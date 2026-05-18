物価高や猛暑への対策として、東京都は夏場の一般家庭向け水道基本料金の４か月分を無償化する方針を打ち出した。

都では約８００万世帯が対象となる見込みで、措置は「水道基本料金」のみが対象。下水道料金および使用水量に応じて加算される従量料金は通常通り請求される。都水道局の規定によると、一般家庭に普及している２０ｍｍ口径の場合、４か月分で税込み５１４８円の負担軽減となる見通し。また、２５ｍｍ口径の場合は６４２４円の減額となる。

一方で、自治体によっては「下水道基本使用料」も減免対象に含める事例がある。兵庫県芦屋市では、上水道基本料金に加えて下水道基本使用料も２期４か月分免除すると発表。都・羽村市でも水道基本料金と下水道基本使用料の双方を減免の対象とする。

一般的な家庭における軽減額の目安は水道基本料金のみ免除の場合は月額１０００円前後の軽減。上下水道基本料金免除の場合は月額２０００円前後の軽減となる。４か月分では、上下水道込みで８０００円から１２０００円程度の負担軽減となる見込み。

物価高対策としては電気・ガス補助金に続く支援策となるが、自治体の財政状況によって支援内容の格差も生じている。