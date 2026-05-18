【ドッグランあるある】「他犬様のオモチャ取っちゃダメ！」平謝りする飼い主と自由すぎる愛犬に共感の嵐！

名作『銀牙伝説シリーズ』のスピンオフギャグ漫画『銀牙伝説外伝！番犬ジョン 』の主人公、プライド高きシェパード犬の「ジョン」。

第1話からドッグランを舞台に、飼い主を巻き込んだ爆笑のドタバタ劇を繰り広げています。

最強の飼い犬登場！？プライド高きシェパード・ジョン

物語は、飼い主の美里（みさと）が愛犬ジョンをドッグランで遊ばせているシーンから始まります。

ジョンは自身のことを「数ある犬種の中で最も賢く勇敢な種族」であり、「主人への忠誠心が最も厚い犬種」だと自負する、非常にプライドの高いシェパード犬です。

ドッグランで狩猟犬の血が騒ぐ！フリスビーは「山鳥」？

美里はボールを投げて「取ってこい」と指示しますが、ジョンはどうしても隣の犬（マルチ）が遊んでいる「空飛ぶ円盤（フリスビー）」に我を見失ってしまいます。

なんとジョンは、空を飛ぶフリスビーを「山鳥」だと勘違い！「内に眠る狩猟犬の血が美里への忠誠心を狂わせる！」と、本能のままに他人のフリスビーを強奪してしまいます。

飼い主に媚びる姿が可愛すぎる！結末はまさかの…

他人のオモチャばかり奪うジョンに対し、美里は平謝り。

見かねた他の犬から「主人に媚びまくれ！」と煽られたジョンは、ついに野生を捨ててあざといポーズで美里を魅了します。

今度こそ美里の投げたボールを取ってくると決意して走り出しますが……結局くわえて戻ってきたのは、またしても他人のフリスビーでした。

最後は美里に「このおバカっ!!」と怒られる、見事なオチとなっています。