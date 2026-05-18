生命線・知能線・感情線・運命線の4大主要線からわかる未来とは

手のひらの4大主要線

手のひらには、その人の素晴らしい個性や強み、性格、得意分野、運命の変化など様々な情報が刻まれています。

特に「生命線」「知能線」「感情線」「運命線」 と呼ばれる４大主要線からは明るい未来を作るためのたくさんの情報を得ることができます。

この４つの主要線を覚えることで、健康状態、性格や考え方、適性や適職、感情の傾向、運命の展開、チャンス到来のタイミングなどを読み取り、自分らしい素敵な人生を送ることが可能となります。

●生命線

親指と人さし指のつけ根の間から手首方面に向かって弧を描く線。生命力・体力・気力・健康状態・病気・開運時期（就職・独立・結婚・出産等）を知ることができます。

●知能線

親指と人さし指のつけ根の間から始まり小指側に向かう線。思考・知力・適職・考え方・性格・才能等を知ることができます。

●感情線

小指の下から人さし指の方向に向かって流れていく線。性格・感情の起伏・恋愛のパターン・愛情の深さ・心の動き等を知ることができます。

●運命線

中指のつけ根に向かって縦に伸びている線。過去・現在・未来が鮮明に刻まれている線で自分の運命の物語が描かれています。チャンスが訪れる時期や就職・転職・独立・恋愛・結婚・出産・離婚・移転などの運命の変化の時期を詳しく読み取ることができます。

【出典】『新版 手相の教科書』 著：青木智