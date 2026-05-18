骨を強くする為にたくさんの運動が必要なのか？

毎日の生活の中でコツコツ、ながら運動で！

骨を刺激し、転ばないための体力を維持する運動は、骨だけに、コツコツ行うことが大切です。ジム通いや何時間もの激しい運動はしなくても大丈夫。

骨は常に少しずつ新しいものに入れ替わっているため、軽い刺激でもいいので、常に骨を刺激し続けることが大切なのです。この本で紹介している簡単な運動でも、自分で工夫した運動でもOK。思い出したらすぐに行いましょう。

毎日続けるためには「ながら運動」にするのがおすすめ。歯磨きをしながら、駅のホームで電車を待ちながら、「かかとドシン」運動。電車の中では揺れにあわせてバランストレーニング。

駅や会社のビルでは、上りはエスカレーターを使っても、下りはぜひとも階段で。ちょっとした段差があったら、ピョンと飛び降り、足の骨に衝撃を与えましょう。

もちろん、ジムでのトレーニングや各種のスポーツが好きで、いつもの習慣として行っている方は、ぜひ、続けてください。

【出典】『1日1分!!一生歩ける骨づくり』監修：林泰史(原宿リハビリテーション病院 名誉教授)