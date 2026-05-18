“豪”よく柔を断った。

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17日、全勝の大関霧島（30）に土。結びの一番で番狂わせを起こしたのが、前頭4枚目の豪ノ山（28）だ。

大関の素早い攻めで土俵際に追い詰められる場面もあったものの、かろうじて残すと形勢逆転。得意の押し相撲で反撃し、押し出した。

支度部屋で「（自分から）攻めないと、という意識だった。先手先手でいかないと、スピードでもうまさでも負けているので」と話し、全勝大関からの勝ち星は「自信になった」と胸を張った。

これで全勝力士が消滅。1敗で霧島、若隆景、翔猿、2敗で豪ノ山、琴栄峰、藤凌駕が並ぶ混戦となった。

アマチュア時代から突き押し専門。師匠の武隈親方（元大関豪栄道）と同じ大阪府寝屋川市出身で、幼少期から豪栄道が所属する境川部屋への入門を夢見た。

親方が独立して武隈部屋を起こすと当然、移籍を選んだ。

「かつては突撃一本やりだったが、徐々に良い方向に変わりつつある。以前は組まれたら何もできず、師匠に叱咤されたこともあった。叱られて以降も自分から組むことはないものの、『まわしを取った相手の手を切る』技術を習得。それでいて一発もあるので、上位にとっては怖い力士ですよ」（若手親方）

優勝争いはまだまだひと波乱、ふた波乱ありそうだ。

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