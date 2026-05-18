明日19日(火)も季節外れの暑さが続くでしょう。20日(水)からは曇りや雨となり、暑さはいったん収まりそうです。その後も雨が降りやすいですが、週末からは徐々に気温も湿度もアップして、蒸し暑くなりそうです。

19日(火)〜25日(月) 晴天一転、梅雨のはしりに

明日19日(火)、本州付近は高気圧に覆われ、九州から東北は晴れる所が多いでしょう。30℃以上の真夏日が続出し、季節外れの暑さが続きそうです。ただ、次第に前線が北上してくるため、九州から近畿の太平洋側では次第に雨の降りだす所がありそうです。





20日(水)は九州から関東甲信にかけて、21日(木)は九州から東北にかけての広い範囲で曇りや雨となるでしょう。季節外れの暑さはいったん収まりそうです。その後も雨が降りやすいですが、23日(土)頃からはまた気温が上がるでしょう。25日(月)は晴れる所が多くなり、大阪や名古屋で30℃の予想です。週末からは気温だけでなく湿度もアップして、蒸し暑くなりそうです。北海道は25日(月)にかけて晴れる所が多い見込みです。気温は平年並みか高い日が多く、札幌は20℃を超える日もあるでしょう。沖縄は22日(金)にかけて梅雨の中休みが続きますが、23日(土)と24日(日)は梅雨空が戻りそうです。

26日(火)〜31日(日) 来週末は晴れる所が多い

26日(火)は再び九州から東北の広い範囲で曇りや雨となるでしょう。29日(金)にかけては、あちらこちらで雨が降るものの、30日(土)と31日(日)は西日本を中心に晴れる所が多い見込みです。一方、北海道は26日(火)は晴れますが、27日(水)からは一転、雲が広がりやすくなるでしょう。沖縄は晴れたり雨が降ったり、日ごとに天気が変わりそうです。