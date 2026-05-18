　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.46　5.93　6.60　7.76
1MO　7.89　6.04　6.75　7.61
3MO　7.88　5.97　6.86　7.56
6MO　8.25　6.24　7.30　7.69
9MO　8.39　6.39　7.59　7.76
1YR　8.54　6.67　7.88　7.86

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.72　8.90　6.46
1MO　7.66　8.79　6.86
3MO　7.84　8.66　6.77
6MO　8.27　9.04　7.06
9MO　8.52　9.20　7.24
1YR　8.67　9.39　7.42
東京時間11:17現在　参考値

ドル円短期ボラはこのところのじりじりとした動きを受けて低めの推移が続いている。