通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７％台半ば
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.46 5.93 6.60 7.76
1MO 7.89 6.04 6.75 7.61
3MO 7.88 5.97 6.86 7.56
6MO 8.25 6.24 7.30 7.69
9MO 8.39 6.39 7.59 7.76
1YR 8.54 6.67 7.88 7.86
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.72 8.90 6.46
1MO 7.66 8.79 6.86
3MO 7.84 8.66 6.77
6MO 8.27 9.04 7.06
9MO 8.52 9.20 7.24
1YR 8.67 9.39 7.42
東京時間11:17現在 参考値
ドル円短期ボラはこのところのじりじりとした動きを受けて低めの推移が続いている。
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6MO 8.25 6.24 7.30 7.69
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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東京時間11:17現在 参考値
ドル円短期ボラはこのところのじりじりとした動きを受けて低めの推移が続いている。