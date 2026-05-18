山東省淄博市の八大局便民市場にある淄博串焼きの専門店「阿淄焼烤」内で行われている参加型パフォーマンス。（４月３０日撮影、淄博＝新華社記者／邵魯文）

【新華社済南5月18日】中国山東省淄博（しはく）市の観光スポット、八大局便民市場にある地元名物料理、淄博串焼きの専門店「阿淄焼烤」は、夜になると満席となる。360度の全方位型ステージでは、古風な踊りや歴史劇、民俗文化体験イベントが次々と繰り広げられ、来店客は食事を楽しみながら鑑賞し、体験や撮影も楽しみつつ、没入感あふれるひとときを満喫している。

同市では、多くの飲食店が串焼きや博山菜と呼ばれる伝統料理などのグルメと、実景ショーやインタラクティブな体験型プログラムを融合させている。阿淄焼烤店の責任者、鄭峰（てい・ほう）さんによると、実景ショーを常時行うようになってから、来客数が昨年より3割以上増えたという。

観光客が単に「風景を見る」だけでは満足せず、感情的価値のある体験を求める中、「食べながら見る」という淄博串焼きのスタイルは、中国で進む舞台芸術の多様化による文化・観光市場振興の一つの縮図となっている。

同省臨沂（りんぎ）市では、大型実景パフォーマンスが文化・観光消費をけん引する原動力となっている。「算聖」と称される後漢時代の天文学者、劉洪（りゅう・こう）や三国時代の蜀漢の丞相、諸葛亮（しょかつ・りょう、字は孔明）など地元にゆかりある歴史上の人物を扱った大型屋内上演プログラム「国秀・琅琊」は、今年の労働節（メーデー）連休（1〜5日）中、連日満席となり、1日最大11回まで追加公演が行われた。2023年10月の初演以降、累計公演回数は1700回を超え、観客数は延べ400万人を上回っている。

山東省臨沂市で行われている大型屋内上演プログラム「国秀・琅琊」。（４月３０日撮影、淄博＝新華社記者／邵魯文）

大型公演による集客に加え、ますます多くの観光地でインタラクティブな要素を強化し、来訪者の参加意識と体験感を高める取り組みが進んでおり、観光客は単なる傍観者から「物語の登場人物」へと変わりつつある。

同省泰安市東平県の大宋不夜城風景区では、観光客が通りを歩くと、宋代の衣装を身にまとったNPC（ノンプレイヤーキャラクター、街などに登場するキャラクターを指すゲーム用語）としばしばすれ違う。

観光で訪れた李唯偉（り・いい）さんは「こうした没入型体験はとても面白く、感情的価値が非常に高い」と話す。運営会社、東平湖文旅集団の担当者によると、インタラクティブな要素を増やしたことで観光客の滞在時間が延び、今年第1四半期（1〜3月）、風景区内の二次消費総額は1千万元（1元＝約23円）近くに達したという。

中国の文化・観光市場を見ると、各地がそれぞれ地域の特色を打ち出し、演出形態を広げることで市場の多様化を進めている。

芸能関連業界団体、中国演出行業協会が1月13日に発表した「2025年全国演出市場概況」によると、全国の中・大型観光公演数は前年比5.0％増の19万8700回、興行収入は6.4％増の174億4200万元、観客数は3.0％増の延べ8798万9700人だった。（記者/邵魯文）