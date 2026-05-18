１５日、南昌漢代海昏侯国遺跡博物館「王畿中山−漢代中山王国の歴史と文化」展で比較展示された中山王国遺跡（左）と海昏侯国遺跡出土の金餅（きんぺい、金貨）。（南昌＝新華社配信）

【新華社南昌5月18日】中国漢代の諸侯「海昏（かいこん）侯」の墓の出土品などを展示する江西省南昌市の南昌漢代海昏侯国遺跡博物館で15日、特別展「王畿中山−漢代中山王国の歴史と文化」が始まった。海昏侯墓と中山王墓（河北省）という二つの漢代王侯墓の文化財が一つの施設に展示されたのは初めて。

特別展は、南昌漢代海昏侯国遺跡博物館と河北博物院、河北省文物考古研究院の共催で、漢代中山国の諸侯王墓から出土した青銅器や玉器、金器など110点（組）を展示している。錯金銀鳥篆文銅壺（さくきんぎんちょうてんぶんどうこ）や騎獣人物博山炉（きじゅうじんぶつはくさんろ）、中山簡王・劉焉（りゅう・えん）の鎏金銅縷玉衣（りゅうきんどうるぎょくい）など国宝級の文化財も含まれる。海昏侯墓出土の文化財2組も特別展示し、王と侯の時空を超えた対話も実現。漢代文明の「視覚の供宴」を演出している。

漢代中山国は現在の河北省中部に位置し、海昏侯国とは北と南に離れていたが、いずれも漢代宗室の分封体系に属していた。墓の出土品は形状や機能、儀礼上の意味に共通点を持ちつつも地域的特色を備えている。（記者/袁慧晶）

１５日、南昌漢代海昏侯国遺跡博物館「王畿中山−漢代中山王国の歴史と文化」展に展示された中山簡王・劉焉（りゅう・えん）の鎏金銅縷玉衣（りゅうきんどうるぎょくい、後漢）。（南昌＝新華社配信）

１５日、南昌漢代海昏侯国遺跡博物館「王畿中山−漢代中山王国の歴史と文化」展に展示された「椒林明堂」豆形青銅灯（しょうりんめいどうとうがたせいどうとう、前漢）。（南昌＝新華社配信）

１５日、南昌漢代海昏侯国遺跡博物館「王畿中山−漢代中山王国の歴史と文化」展に展示された錯金銀鳥篆文青銅壺（さくきんぎんちょうてんぶんせいどうこ、前漢）。（南昌＝新華社配信）

１５日、南昌漢代海昏侯国遺跡博物館「王畿中山−漢代中山王国の歴史と文化」展に展示された騎獣人物青銅博山炉（きじゅうじんぶつせいどうはくさんろ、前漢）。（南昌＝新華社配信）

１５日、南昌漢代海昏侯国遺跡博物館「王畿中山−漢代中山王国の歴史と文化」展に展示された中山王国遺跡（左上）と海昏侯国遺跡出土の五銖銭（ごしゅせん）。（組み合わせ写真、南昌＝新華社配信）

１５日、南昌漢代海昏侯国遺跡博物館「王畿中山−漢代中山王国の歴史と文化」展に展示された「虎賁将印」亀鈕青銅印（こほんしょういんきちゅうせいどういん、漢代）。（南昌＝新華社配信）

１５日、南昌漢代海昏侯国遺跡博物館「王畿中山−漢代中山王国の歴史と文化」展に展示された中山王国遺跡出土の透彫双螭文玉璧（とうちょうそうちもんぎょくへき、後漢）。（南昌＝新華社配信）

１５日、南昌漢代海昏侯国遺跡博物館「王畿中山−漢代中山王国の歴史と文化」展に展示された緑釉製魚厨夫陶俑（りょくゆうせいぎょちゅうふとうよう、後漢）。（南昌＝新華社配信）

１５日、南昌漢代海昏侯国遺跡博物館「王畿中山−漢代中山王国の歴史と文化」展に展示された中山王国遺跡出土の夔竜文玉環（きりゅうもんぎょくかん、前漢）。（南昌＝新華社配信）

１５日、南昌漢代海昏侯国遺跡博物館「王畿中山−漢代中山王国の歴史と文化」展に展示された中山靖王・劉勝の棺椁（かんかく＝内棺と外棺）の鎏金青銅銜環鋪首（りゅうきんせいどうかんかんほしゅ、前漢）。（南昌＝新華社配信）

１５日、南昌漢代海昏侯国遺跡博物館「王畿中山−漢代中山王国の歴史と文化」展に展示された石製男子俑（前漢）。（南昌＝新華社配信）