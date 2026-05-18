“虎党”中江有里、甲子園のスタンドで観戦仲間たちとの“仲良しショット”披露「もう地元」「球場ってすぐに仲間になれちゃうんですよね」
熱狂的な阪神タイガースファンとしても知られる、俳優・作家・歌手の中江有里（52）が17日、自身のインスタグラムを更新。甲子園球場のスタンドで観戦仲間たちとの楽しげな集合ショットを披露した。
【写真】「もう地元」観戦仲間たちとの“仲良しショット”を披露した中江有里
中江は「気温30℃越え（体感）のライトスタンド！仲間のみなさんと。六甲おろし歌えなかったよー いただきもののかき氷に、父手作りのフルーツコンポートが癒しです #阪神タイガース」（原文ママ）とつづり、総勢6〜7人の観戦仲間と楽しげな様子を見せる写真を複数枚アップした。なおこの日阪神は、広島に0-1で惜敗した。
この投稿にファンからは「もう地元的な雰囲気 勝利の女神、次回はよろしくお願いしますね！」「球場ってすぐに仲間になれちゃうんですよね」「今日は才木選手の素晴らしいピッチングでした 次回を楽しみにしています」などのコメントが寄せられている。
【写真】「もう地元」観戦仲間たちとの“仲良しショット”を披露した中江有里
中江は「気温30℃越え（体感）のライトスタンド！仲間のみなさんと。六甲おろし歌えなかったよー いただきもののかき氷に、父手作りのフルーツコンポートが癒しです #阪神タイガース」（原文ママ）とつづり、総勢6〜7人の観戦仲間と楽しげな様子を見せる写真を複数枚アップした。なおこの日阪神は、広島に0-1で惜敗した。
この投稿にファンからは「もう地元的な雰囲気 勝利の女神、次回はよろしくお願いしますね！」「球場ってすぐに仲間になれちゃうんですよね」「今日は才木選手の素晴らしいピッチングでした 次回を楽しみにしています」などのコメントが寄せられている。