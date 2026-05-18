脳出血で3度の手術を受け、療養中の俳優・清原翔（33）が、シンガーソングライターのあいみょんらとの最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】療養中の清原翔とあいみょんらの写真

2013年からファッション誌『MEN'S NON-NO』の専属モデルを務め、その後はNHK連続テレビ小説『なつぞら』やTBS系ドラマ『恋はつづくよどこまでも』などに出演し、俳優としても活動の幅を広げてきた清原。しかし、2020年6月に感染性心内膜炎による脳出血で倒れ、緊急手術を受けていた。2023年2月2日にはInstagramを更新し、「3回の手術を経て日々のリハビリを行いながら現在に至っています。当初は思うように動かなかった体に希望が見えはじめており、心身ともに元気であることをご報告させて頂きます」と、自身の状態について明かしていた。

その後は俳優の北村匠海や長濱ねるらとの写真など、療養中に撮影した友人たちとの様子も公開してきた。

あいみょんらと写る笑顔の最新ショットに反響

5月16日の更新では、「ももちゃんとあいみょんとまみこが来てくれたー！」とコメントし、シンガーソングライターのあいみょんらと写る最新ショットを披露している。

この投稿にファンからは、「えええー!!すごーい!!すごすぎるメンバー!!」「素晴らしい仲間たちですね」「友達が多いって良いですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）