「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１１時現在で、ギフティ<4449.T>が「買い予想数上昇」で３位となっている。



この日の東京株式市場でギフティは続伸。同社は１３日、第１四半期（１～３月）連結決算を発表。売上高は３７億２２００万円（前年同期比０．８％増）、営業利益は８億２００万円（同２２．１％減）だった。スマートフォンなどのオンライン上で送付・使用できるｅギフトを活用する自治体の利用が増加したものの、人件費の増加で利益が押し下げられた。



大幅減益が嫌気され、翌１４日の同社株は急落。ただ、人件費増加の主な要因は事業拡大に伴う積極的な人材採用によるものであることから、今後の業容拡大に期待して下値を拾う向きもあり、次の日の１５日、そして週明けのきょう１８日と株価は続伸している。これを受け、目先買い予想数が増加したようだ。



出所：MINKABU PRESS