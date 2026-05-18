・岡本硝子がＳ高カイ気配、ＡＩデータセンター向け素材メーカー転換へ中期計画を策定

・Ｓｏｌｖｖｙが続急騰、ジャックスと資本・業務提携に向け基本合意

・データセクがＳ高カイ気配、ＡＩＤＣ本格化で２７年３月期は営業７倍増益予想に

・グロービングが１２％高と急騰演じる、業績の驚異的な伸びと高ＲＯＥに着目

・キオクシアはＳ高カイ気配、４～６月期大幅増益予想をポジティブ視

・リクルートは大幅続伸、欧米中心にＨＲテクノロジー牽引で今期は最終益２５％増を計画

・ヴレインＳが急騰、ＡＩソリューションで高収益ビジネスモデルに脚光

・Ｌドリンクは続急騰、３つの新ライン稼働で２７年３月期は営業益２２％増を計画

・テルモがマド開け急伸、２７年３月期は連続最高益更新予想で評価

・ヘッドウォが続急騰、ＢＢＤイニシアティブ合併効果で２６年１２月期業績予想を上方修正

・三菱ＵＦＪは反発、２７年３月期最終益は１１％増を予想し年間配当は１０円増配

・ＡＩメカがカイ気配スタート、ＡＩ半導体需要取り込み第３四半期営業利益が大変貌



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出所：MINKABU PRESS