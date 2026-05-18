ユー・エム・シー・エレクトロニクス<6615.T>は急落し、年初来安値を更新した。前週末１５日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１１５０億円（前期比２．０％増）、営業利益予想は８億円（同３３．９％減）、最終損益予想は４億円の赤字（前期は２億８３００万円の黒字）としており、これを嫌気した売りが出ている。中国拠点における日系顧客の市場環境悪化に伴う中国子会社の生産体制再構築にかかる費用などを織り込んだ。



２６年３月期は売上高が前回予想の１１５０億円から１１２７億２６００万円（前の期比１４．６％減）、営業利益が１８億円から１２億９００万円（同４３．７％減）、最終損益が１０億円の黒字から２億８３００万円の黒字（前の期は２５億８００万円の赤字）に下振れして着地した。中国市場における日系顧客の車載機器分野での需要低迷が響いた。加えて、最終利益では中国子会社の過年度税務申告における修正も負担になった。



出所：MINKABU PRESS