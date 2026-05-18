福井県の水産高校の生徒たちが、途方もない宇宙食開発に挑むドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系／以下、『サバ缶』）。本作では14年間にも及ぶ果てしない道のりを試行錯誤しながら進んでいく彼らの軌跡が、何世代にもわたり描かれていく。

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NASAが宇宙食を作るために考案した食品衛生管理システム「HACCP」の認証を得るために奮闘した1期生、先輩たちから宇宙食開発の志を受け継いで宇宙キャラメルをJAXAに届けた2期生から、物語のバトンは次なる3期生たちに託された。

「サバ缶を宇宙に飛ばす」という前代未聞のチャレンジや、ともに子役から芸能界の第一線で活躍を続ける北村匠海と神木隆之介の初共演など、ワクワクする見どころが満載の本作だが、各世代の生徒を演じるキャスト陣に注目の若手俳優が集結していることも見逃せないポイントだ。

何より1クールの連続ドラマにおいて、ここまで各世代の有望な若手キャストが集う作品も珍しい。宇宙食開発に挑んだ生徒たちが卒業しても、次の世代が彼らの希望を受け継いで物語が展開されていく本作だからこそ可能な試みといえるだろう。

Netflixシリーズ『九条の大罪』で演じた曽我部役が大きな反響を呼び、現在飛ぶ鳥を落とす勢いの黒崎煌代や、映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』で南沙良とW主演を飾り、着実に演じる役柄の幅を広げつつある出口夏希。いまだに未登場ながら、物語の重要なピースを担うキャラクターを演じることが決定している伊東蒼など、近年の映像作品で眩い輝きを放つ若手キャストが集う本作のなかでも、特に瑞々しい煌めきを放つ姿に惹きつけられたのが早瀬憩だった。

彼女が演じるのは、希望校ではない若狭水産高校で目標を見失っていた2期生の宮井恵。教師の朝野（北村匠海）から自習テーマを何にするかと聞かれても、特にやりたいことも思い浮かばず、どこか投げやりな面持ちで佇む姿が印象的な生徒だった。しかし、1期生たちが書き残した「黒ノート」をたまたま見つけて手に取った彼女の瞳は、瞬く間にキラキラと輝き始める。「これだ！」と思う夢と出会ったときの高揚する気持ちが、あの瞬間の早瀬の表情にはありありと浮かんでいた。

■森七菜を彷彿とさせる早瀬憩の“愛嬌のある芝居” 素朴な愛らしさと澄んだ瞳が特徴的な早瀬は、純度の高い青春作品であればあるほど芝居が自然と空気に馴染んでいくイメージがある。今泉力哉監督がメガホンを取ったドラマ『からかい上手の高木さん』（2024年／TBS系）で演じた北条が、思いを寄せる同級生と歩く帰り道で見せた等身大の素顔に始まり、オーディションによって主演に抜擢された映画『違国日記』（2024年）の田汲朝役は、彼女の心に沸き立つ感情や率直な疑問がありのまま表情に映し出されていた。

2025年に早瀬が出演した映画『か「」く「」し「」ご「」と「』と『この夏の星を見る』は、両作ともに高校生たちの複雑な色合いをした関係性が巻き起こす淡い青春模様が眩しい作品だ。前者では突然、学校に来なくなった内気な少女・宮里望愛こと“エル”の健気な姿を繊細な演技でなぞり、後者では長崎の五島列島からスターキャッチコンテストに参加する円華（中野有紗）の親友・小春が抱える後悔と不安をその身に宿した。どちらのキャラクターも作品を通して細やかな心情の揺れ動きがあり、他者との関係性がグラデーションのように変化していく。自然と浮かび上がる不安やふとした瞬間の安堵、心を通わせたい相手との距離感など、カタチのない思いをセリフなしで表現しなければならないシーンも多かったが、早瀬は表情の機微やちょっとした会話の間で彼らの気持ちを代弁していた。

『サバ缶』以降も、映画『モブ子の恋』や『私はあなたを知らない』など、注目の公開作が控えている早瀬。青春作品を原点にどんどん活躍の場を広げていく彼女の姿を観ていると、アニメーション映画『天気の子』でヒロイン・陽菜の声優に抜擢され、天真爛漫な演技で多くのファンを魅了した森七菜の飛躍を思い出す。愛嬌のある芝居はそのままに、現在は演じる役柄の幅を広げて、既存のイメージを更新し続けている彼女のように、早瀬が大きく羽ばたいていく姿が早くも楽しみだ。（文＝ばやし）