民間の信用調査会社「帝国データバンク倉敷支店」によりますと、4月30日に（株）S＆Dサービス（資本金30万円、倉敷市庄新町）が岡山地裁倉敷支部から破産手続き開始決定を受けたということです。

【この記事を画像でみる】2024年設立のリフォーム工事業者...戸建住宅や店舗の改築を請け負い2025年度の年売上高は約5600万円計上→しかし、代表の体調不良で運営が立ち行かなくなる...設立1年あまりで破産開始手続き決定【帝国データバンク】

設立1年あまりで…

帝国データバンクによりますと、同社は2024年（令和6年）11月に設立されたリフォーム工事業者で一般個人や個人事業主から戸建住宅や店舗のリフォーム工事を請け負い、2025年10月期の年売上高は約5600万円を計上していたということです。

事業継続困難の理由は…

しかし、代表が体調不良となって運営が立ち行かず、事業の継続が困難となり、4月30日に岡山地裁倉敷支部から破産手続き開始決定を受けたということです。負債総額は約1000万円が見込まれています。