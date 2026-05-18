22歳DF鈴木淳之介がファン投票のコペンハーゲン年間MVP!! 最終節では今季2点目もゲット
コペンハーゲンは17日、DF鈴木淳之介がファン投票のクラブ年間MVPに選出されたことを発表した。
鈴木は今季、湘南ベルマーレからの完全移籍でコペンハーゲンに加入した。22歳で臨む初の海外挑戦は怪我で出遅れたもののデンマークリーグ21試合に出場したほか、UEFAチャンピオンズリーグ7試合と国内カップ戦7試合にも出場。出場した公式戦35試合のうち33試合が先発とレギュラーの座を掴んでいる。
また、鈴木は同日に行われた最終節のラナース戦で右サイドバックを務めると、昨年11月以来となる今季2点目を奪った。2点リードの前半34分、右からの折り返しにペナルティエリア内中央右寄りへ走り込むと右足でゴール左に流し込んで追加点。さらに同45+1分、インナーラップでスルーパスを呼び込んで最終ラインの背後を取ると、並走する味方にラストパスを送ってアシストも記録したかに思われた。だが、これはゴールネットを揺らしたFWユスファ・ムココのオフサイドでノーゴールになった。
チームは5-0の大勝で下位リーグラウンドを首位で終えた。今月21日にはUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)予選出場権を争うプレーオフのブレンビー戦を予定している。
鈴木は今季、湘南ベルマーレからの完全移籍でコペンハーゲンに加入した。22歳で臨む初の海外挑戦は怪我で出遅れたもののデンマークリーグ21試合に出場したほか、UEFAチャンピオンズリーグ7試合と国内カップ戦7試合にも出場。出場した公式戦35試合のうち33試合が先発とレギュラーの座を掴んでいる。
チームは5-0の大勝で下位リーグラウンドを首位で終えた。今月21日にはUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)予選出場権を争うプレーオフのブレンビー戦を予定している。